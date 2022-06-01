Пекин, 1 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Китайские органы здравоохранения выпустили набор процедур дезинфекции, запрещающих любое «упрощенное или невоспитанное» поведение работников дезинфекции при распылении дезинфицирующего средства в домах людей, инфицированных коронавирусом, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Vancouver.singtao.ca Дезинфекция

Большое внимание следует уделять дезинфекции, поскольку борьба с COVID-19 продолжается, согласно циркуляру, выпущенному межведомственной целевой группой по реагированию на COVID-19 Госсовета КНР. Местные органы здравоохранения должны дать адекватное объяснение необходимости дезинфекционных мер и должны реагировать на опасения общественности, добавила она.

По данным целевой группы реагирования на COVID-19, в дополнение к руководящим принципам по дезинфекции для работников дезинфекционных служб, населению также была предоставлена базовая информация о дезинфекции в повседневной жизни.