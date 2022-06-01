Москва, , 10:13 — REGNUM Нынешнее обострение международных отношений обсудили глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха в ходе встречи в Эр-Рияде. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Лавров и Таха констатировали, что конструктивное взаимодействие России и ОИС устойчиво развивается. Они подтвердили взаимный настрой на наращивание партнёрства по всем направлениям, в том числе с учётом статуса России как страны-наблюдателя при ОИС.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о причинах нынешнего обострения международных отношений с упором на необходимость уважения принципов суверенного равенства государств и решения всех конфликтов на мировой арене в соответствии положениями Устава ООН», — говорится в сообщении.

Лавров и Таха дали высокую оценку международным мероприятиям, которые в мае прошли в Татарии в связи с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Они условились поддерживать регулярный политический диалог. Ожидается, что в текущем году генеральный секретарь ОИС совершит визит в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров 31 мая прибыл с визитом в Саудовскую Аравию из Бахрейна.

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