Ярославль, , 10:21 — REGNUM Правительство Ярославской области выделило 10 миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Правительство Ярославской области

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Евраев. Деньги возьмут из резервного фонда правительства. Они пойдут на «проведение гуманитарной акции и сбор средств для оказания помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, лицам, зарегистрированным на территории Ярославской области и изъявившим желание участвовать в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

Деньги будут направлены в «Фонд милосердия и здоровья». Их потратят на материальное, транспортное и техническое обеспечение.

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