Казань, , 10:04 — REGNUM Сельские территории занимают около 90% площади России. Только в Приволжском федеральном округе в сельской местности проживает 8 млн человек, это почти треть населения округа или 27,6% от 28, 8 млн человек. Об этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров в ходе выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности, которое провел секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Село Иван Шилов © ИА REGNUM

Достижение высокого уровня занятости, доступности социальных услуг, благосостояния сельского населения является стратегически важной задачей и безусловным приоритетом государства, уверен Комаров.

«Развитие нашей страны не может быть целостным и эффективным без решения задач по развитию сельских территорий», — почеркнул он.

Полпред напомнил, что до 2030 года в России реализуется Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в которой участвуют все регионы ПФО.

По словам Комарова, на федеральном уровне и со стороны регионов проводится огромная работа для создания на селе условий, способствующих сокращению бедности, укреплению здоровья, повышению уровня образованности населения, доступности для него культурных благ и улучшению жилищных условий. Однако действующие инструменты пока не позволяют преодолеть негативные тренды и тенденции демографических и социально-экономических процессов.

«Необходимо выработать новые предложения о совершенствовании государственной политики и те меры, которые необходимо дополнительно предпринять, чтобы обеспечить улучшение качества жизни на селе, создать благоприятные условия для решения задач преобразования и увеличения вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны», — заключил Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Казани Патрушев провел выездное совещание по вопросам национальной безопасности. Также он посетил мечеть «Кул Шариф» и собор Казанской иконы Божией Матери.

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