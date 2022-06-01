Казань, 1 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Сельские территории занимают около 90% площади России. Только в Приволжском федеральном округе в сельской местности проживает 8 млн человек, это почти треть населения округа или 27,6% от 28, 8 млн человек. Об этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров в ходе выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности, которое провел секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Село

Достижение высокого уровня занятости, доступности социальных услуг, благосостояния сельского населения является стратегически важной задачей и безусловным приоритетом государства, уверен Комаров.

«Развитие нашей страны не может быть целостным и эффективным без решения задач по развитию сельских территорий», — почеркнул он.

Полпред напомнил, что до 2030 года в России реализуется Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в которой участвуют все регионы ПФО.

По словам Комарова, на федеральном уровне и со стороны регионов проводится огромная работа для создания на селе условий, способствующих сокращению бедности, укреплению здоровья, повышению уровня образованности населения, доступности для него культурных благ и улучшению жилищных условий. Однако действующие инструменты пока не позволяют преодолеть негативные тренды и тенденции демографических и социально-экономических процессов.

«Необходимо выработать новые предложения о совершенствовании государственной политики и те меры, которые необходимо дополнительно предпринять, чтобы обеспечить улучшение качества жизни на селе, создать благоприятные условия для решения задач преобразования и увеличения вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны», — заключил Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Казани Патрушев провел выездное совещание по вопросам национальной безопасности. Также он посетил мечеть «Кул Шариф» и собор Казанской иконы Божией Матери.

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