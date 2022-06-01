Москва, 1 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Зафиксированное в РФ падение выдачи ипотечных кредитов объясняется как снижением реальных доходов населения, так и подорожанием самой ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Снижение объема ипотечных кредитов связано с несколькими факторами — падением реальных доходов населения, неуверенностью в сохранении рабочих мест и ростом стоимости самой ипотеки, — сказал Сафонов. — Летом, скорее всего, тенденция на сокращение объемов ипотеки сохранится в силу продолжающих своё действие негативных факторов».

Аналогичным образом, по мнению экономиста, будет обстоять дело со спросом населения на ипотечные кредиты, если, конечно, «не будут приняты дополнительные меры по снижению ставок ипотечных кредитов и стабилизации цен на строительные материалы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что российский ипотечный рынок уже не столь интересен для инвесторов, как прежде.