Ростов-на-Дону, 1 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в один день, 30 мая, на свет появились пять двоен. Роды принимали врачи областного перинатального центра. Об этом сообщается в телеграм-канале лечебного учреждения.

Pexels.com Младенец

«Вчера [30 мая] у нас родились пять двоен. Представляете? Целых пять за одни сутки!» — отмечают медики.

31 мая ожидалось появление на свет ещё одной двойни.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году родилось около 35 тыс. младенцев, из них 350 двоен и три тройни.