* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 1 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Силы Фронта национального сопротивления Афганистана атаковали блокпосты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Чархфалак уезда Хост-ва-Ференг провинции Баглан, бои продолжаются до сих пор.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили газете «8 Собх», что силы фронта захватили некоторые опорные пункты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и некоторое количество оружия.

Согласно этим источникам, начальник службы безопасности и глава уезда сейчас находятся в зоне боевых действий и обратились к центру с просьбой о подкреплениях.

Собеседники издания сообщили, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли наступление в долине Арзу и попытались захватить господствующие высоты, но попали в засаду сил сопротивления. Также, согласно источникам, шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате боёв. В итоге силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставили долину Арзу.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Необходимо отметить, что после двухдневного перерыва возобновились боестолкновения в Панджшере и Андарабе.