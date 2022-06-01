Донецк, 1 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. При обстреле вооруженными украинскими формированиями города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал один человек. пострадал один человек штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) в Макеевке по ул. Растрелли получил ранение мужчина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что утром 1 июня украинские нацисты обстреляли Макеевку, выпустив по городу восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 51 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.