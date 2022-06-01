Надеждинский район, Приморский край, 1 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Жители Приморья могут попробовать сыры итальянских и французских сортов от местного производителя по доступным ценам — семейная сыроварня в Надеждинском районе выпускает до 30 кг продукции в день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Skånska Matupplevelser Сыр

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Яна и Александр Исаковы занимаются производством сыра уже три года. За это время они изучили технологии в Италии, приобрели необходимое оборудование российского и европейского производства — пастеризаторы, холодильники, участвовали в фестивале «Сделано в Приморье».

«Сейчас мы производим полную линейку сыров — молодые, полутвердые, с белой и голубой плесенью, итальянских и французских сортов. Вся продукция производится из цельного молока с нашей фермы, расположенной в селе Кролевцы», — рассказали супруги.

В планах — развитие производства, выход на новые рынки сбыта. Фермеры достраивают крафтовую сыроварню в ТОР «Надеждинская», уже через 1,5 месяца объект будет введен в эксплуатацию, а на территории опережающего развития появится новый резидент — компания «Дело в сыре».

Как сообщало ИА REGNUM, в России в первую очередь необходимо наладить импортозамещение электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров (20%), производство лекарств и продуктов питания (по 18%).