Донецк, , 10:01 — REGNUM За последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 355 человек. Об этом 1 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В штабе рассказали, что с 08:00 31 мая до 08:00 1 июня из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 355 человек, в том числе 32 ребёнка. Их разместили в пункте оказания помощи насеению, развёрнутому силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял свыше 38,5 тыс. беженцев.