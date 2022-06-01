Донецк, 1 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 355 человек. Об этом 1 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что с 08:00 31 мая до 08:00 1 июня из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 355 человек, в том числе 32 ребёнка. Их разместили в пункте оказания помощи населению, развёрнутому силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял свыше 38,5 тыс. беженцев.