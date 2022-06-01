Москва, 1 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Фонд содействия инновациям известил о запуске нового конкурса «Антикризис — Искусственный интеллект». Отбор грантополучателей из числа разработчиков в области ИИ проводится благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

geralt Искусственный интеллект

В 2022 году реализуемый правительством комплекс мер поддержки ИТ сделал более привлекательными в грантовые программы нацпроекта «Цифровая экономика»: помимо увеличения размера грантов, с 30% до 20% снижен объем внебюджетного софинансирования, а специалисты в команде могут рассчитывать на бОльшую зарплату из бюджетных средств — верхняя планка поднята до 240 тыс. рублей на сотрудника.

«В условиях сложившейся экономической ситуации, связанной в том числе с санкционном давлением, мы активно адаптируем наши инструменты грантовой поддержки в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Так, запущен новый конкурс Фонда содействия инновациям «Антикризис — ИИ».

Конкурс актуален для российских компаний-разработчиков, которые существуют и развиваются в России, но в текущих условиях могут столкнуться со сложностями. Предприниматели могут получить грант до 30 млн рублей для выхода на новые рынки, развитие команды, доработку продукта или закупку оборудования. Хочу отметить, что мы с Фондом достаточно оперативно проработали эту меру по результатам диалога с бизнесом в конце марта и надеемся, что она найдет отклик и станет востребована», — отметил директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов.

Новый конкурс Фонда содействия инновациям «Антикризис — ИИ» ориентирован на поддержку предприятий, планирующих доработку и/или масштабирование собственных решений, продуктов и услуг в области искусственного интеллекта и вывод их на новые рынки.

«Мы улучшаем параметры наших грантовых инструментов. Помимо увеличения размера гранта, Фонд снижает требование по внебюджетному софинансированию с 30% до 20%. Кроме того, у грантополучателей появляется возможность поднять членам команды зарплату из бюджетных средств до 240 000 рублей на одного сотрудника», — рассказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков

Искусственный интеллект

Конкурс «Антикризис — ИИ» позволит выбрать отечественные проекты по следующим направлениям в области искусственного интеллекта:

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

Согласно условиям нового конкурса в области искусственного интеллекта, компании-разработчики могут рассчитывать на грант в размере до 30 млн рублей, но не более 30% от затрат на ФОТ штатных сотрудников в 2021 году. В случае получения гранта предприятиям необходимо будет реализовать проект за 12−18 месяцев и привлечь при этом не менее 20% собственных или привлеченных средств. Приоритет будет отдаваться проектам с большим объемом привлекаемых внебюджетных средств и большим плановым объемом выручки.

Заявки на конкурс «Антикризис — ИИ» принимаются до 10:00 (мск) 11 июля 2022 года. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru.

В начале апреля 2022 года правительство выделило на поддержку IT-отрасли из своего резервного фонда 21,5 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей направлено именно на гранты. Из них 10,8 миллиарда направляются Российскому фонду развития информационных технологий, 2 миллиарда Фонду содействия инновациям, 1,2 миллиарда рублей получит фонд «Сколково». Каждый из них специализируется на поддержке компаний на разной степени развития — стартапы, первое промышленное внедрение, выдача грантов заказчику на внедрение и зрелые компании.

sujin s Искусственный интеллект

«Внедрение продуктов на основе искусственного интеллекта в практическое здравоохранение невозможно без интеграций и партнерства. Благодаря бесшовной интеграции Webiomed с ведущей российской медицинской информационной системой «ЕЦП МИС», «К-Скай» всего за три месяца смог проанализировать миллионы обезличенных электронных медицинских документов, обеспечить доступ к платформе тысячам врачей.

Надеемся, что полученные наработки и опыт позволят команде успешно реализовать проект и масштабировать его по России», — пояснила старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Юлия Щеглова.

Один из опорных вузов по развитию ИИ в стране — Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ). По словам ректора вуза профессора Анатолия Батаева, рынок ИИ в России активно развивается, и наиболее популярными направлениями становятся технологии в области управленческих решений, медицины и промышленности.

«В рамках этого проекта будут создаваться новые высокотехнологические устройства для современной медицины, что и определяет глобальную цель проекта — обеспечить лидерство в разработке инженерных решений с применением технологий искусственного интеллекта на стыке технических и медицинских областей науки.

В настоящее время спрос на высокотехнологическое оборудование и интеллектуальные технологии со стороны медицинских учреждений лабораторий достаточно велик. Но подавляющее большинство числовых устройств и программное обеспечение покупается за рубежом, поэтому всестороннее развитие важно для технологического лидерства университета в этой области и развития рынка отечественных медицинских изделий», — пояснил кандидат физико-математических наук, руководитель стратегического проекта НГТУ НЭТИ «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для биомедицины» Евгений Баянов.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Дополнительная субсидия, выделенная Фонду содействия инновациям в 2022 году, составляет 2 млрд рублей, их предполагается направить на поддержку 107 проектов до конца года.

Подробная информация о грантовых мерах поддержки по нацпроекту «Цифровая экономика» — на сайте ит-гранты. рф.

Проекты, получившие гранты на ИИ в рамках других конкурсов ФСИ:

ООО «ФОКУС ТЕХНОЛОГИИ»

Система формирования рекомендаций по улучшению розничного пространства и процессов сервиса на основе предсказательной модели обслуживания и поведения покупателей.

Проект направлен на разработку системы формирования рекомендаций по улучшению розничного пространства и процессов обслуживания. На базе различных каналов измерений строится цифровая модель пространства и процессов обслуживания, способная формировать рекомендации на базе прогноза состояния торгового объекта.

ООО «Говорящий город»

Масштабирование системы «Говорящий город» на основе использования смартфонов со специальными приложениями для информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения на транспорте, а также снаружи и внутри зданий и сооружений любого назначения.

Система радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город» является инновационным решением для обеспечения доступности общественного транспорта, городской и транспортной инфраструктуры для инвалидов по зрению и представителей других маломобильных групп населения (инвалидов-колясочников, граждан с нарушением слуха, пожилых людей и др.), гостей города.

ООО «Сколиолоджик. ру»

Система поддержки принятия решений по определению степени тяжести сколиотической деформации позвоночника при анализе рентгенограмм

Система поддержки принятия решений по определению степени тяжести сколиотической деформации позвоночника должна обеспечивать:

формирование изображения расчерченной рентгенограммы в формате jpeg, png или dicom;

определение значения градуса искривления сколиотической дуги;

определение степени сколиоза;

расчет угла искривления по Коббу;

формирование рекомендаций по дальнейшему лечению;

возможность удаленного использования через web-интерфейс.

ООО «ЦРТ-инновации»

Разработка программного комплекса интеллектуального анализа аудио‑ и видеоданных с применением технологий глубокого машинного обучения для нейросемантического прогнозирования в области контроля качества и повышения эффективности обслуживания в офисах розничных продаж

АО «Вижн лабс»

Платформа распознавания лиц VisionLabsLUNA позволяет в режиме реального времени анализировать колоссальные объемы фото‑ и видеоданных с целью определения в них лиц людей и сравнения их с многомиллионными базами данных.

ООО «Адептик Плюс»

Разработка системы интеллектуального планирования для производственных предприятий. Разработанная компанией Adeptik система интеллектуального производственного планирования уже успешно внедрена на машиностроительном заводе и ещё несколько проектов в настоящее время запускаются на предприятиях разных отраслей. Основные цели, которых добиваются предприятия с внедрением разработанной системы: повышение производительности труда (прирост до 15%); повышение эффективности использования оборудования на 30%; выполнение заказов в срок; сокращение производственного цикла.

АО «ИК Образование»

Разработка системы дистанционного обучения с элементами искусственного интеллекта для анализа данных процессов и результатов обучения. Уникальность системы заключается в том, что она предоставляет репетиторам и учителям возможности по формированию и исполнению индивидуального плана обучения для каждого ученика с учетом личностных особенностей и потребностей, а также с учетом временной динамики, являясь при этом простым в использовании инструментом дистанционного обучения, не требующим от пользователя специальных знаний и навыков

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.