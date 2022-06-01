* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:58 — REGNUM В афганской провинции Панджшер убит командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщают, что командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) звали кари Хамидулла Джавед и несколько дней назад он был тяжело ранен в боестолкновении с силами Фронта сопротивления в районе горы Арзу в уезде Анаба. Согласно источникам, кари Хамидулла скончался 31 мая.

Он был ранен одним из командиров Фронта сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют это сообщение.

Боестолкновения между Фронтом сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных районах Панджшера возобновились 30 мая.