Якутск, 1 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Якутии в 2022 году родилось уже почти 4,4 тыс. детей. Только за май в республике появились на свет 913 младенцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе правительства региона.

Claire51700 Младенец

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Комментируя эту статистику, глава региона Айсен Николаев отметил лидирующие позиции республики на Дальнем Востоке по рождаемости. Он также выразил уверенность, что в 2022 году количество жителей Якутии достигнет миллиона.

«Это самый лучший подарок на 100-летие нашей республики», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2022 году действует новая мера поддержки семей, в которых появятся дети. Для новорождённых предусмотрели целевой капитал в размере 100 тыс. рублей.