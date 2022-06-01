Ереван, , 09:57 — REGNUM Военнослужащие ВС Армении не стреляли по позициям Азербайджана. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Флаги Армении Harout Arabian

«Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило сообщение о нарушении армянской стороной режима прекращения огня, в котором утверждается, что подразделения ВС Армении вечером и ночью 31 мая обстреляли азербайджанские боевые позиции», — говорится в сообщении.

В минобороны Армении опровергли это заявление. Сообщается, что ситуация на границе стабильная и находится под контролем.

Стоит отметить, что отношения между Ереваном и Баку продолжают оставаться напряжёнными. Стороны заявляют о намерении подписать мирный договор, но в Азербайджане для этого требуют признания «территориальной целостности».

Читайте ранее в этом сюжете: Баку обвинил ВС Армении в новых обстрелах азербайджанских позиций