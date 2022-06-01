Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM Погодные условия не позволяют завершить отопительный сезон во всех районах Камчатки. 31 мая было принято решение прекратить поставку тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта в Мильковском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в краевом правительстве.

Батарея

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В остальных районах Камчатки отопительный сезон продолжится до установления среднесуточной температуры воздуха в течение пяти дней на отметке выше восьми градусов тепла.

«Следует отметить, что даже если в течение пяти дней среднесуточная температура позволяет завершить отопительный сезон, органы местного самоуправления вправе продлить его в зависимости от перспективного прогноза погоды, с учетом климатических особенностей и обеспечения нормативных температурных параметров на объектах социальной сферы и в жилых домах», — пояснили специалисты краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Круглогодично отопительный сезон длится в Алеутском районе Камчатки — для профилактических работ котельные отключают поочередно на срок не более двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах подвели итоги прохождения отопительного сезона в период 2021–2022 годов. В отопительный период, который начался 22 сентября 2021 года и завершился 3 мая 2022 года, зафиксировано 410 функциональных отказов на коммунальных сетях, что на 100 единиц меньше, чем в предыдущий отопительный период.