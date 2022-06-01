Москва, , 09:56 — REGNUM Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможности введения Евросоюзом персональных санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прокомментировала 1 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила Захарова эфире радио Sputnik, являющийся дипломатом Боррель, говоря о возможности включения православного патриарха в чёрный список ЕС, не понимает, «насколько это инфернально звучит».

«Они уже настолько в такой беспомощности и, самое главное, страхе находятся, сейчас ими руководит просто страх, основной составляющей которого является отсутствие реальных ценностей, морали, знаний, практического опыта, который приводил бы к эффективным решениям, просто непрофессионализм и отсутствие какой-либо самостоятельности не только при принятии решений, а просто при анализе, что вот такие жуткие фразы они себе позволяют», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может быть внесен в новый список персональных санкций Европейского союза.