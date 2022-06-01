Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не может понять смысла претензий Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, которое возбудило уголовное дело в отношении чиновников, позволивших снести и начать подготовку к сносу нескольких исторических городских зданий, сообщили 1 июня в пресс-службе ведомства изданию Смольного «Петербургский дневник».

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Напомним, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками КГИОП. Предваряло это групповое обращение в СКР ряда депутатов Петербурга, которые просили разобраться в процессе сноса исторических зданий, которые, по мнению авторов обращения, разрушают намеренно в интересах строительного бизнеса.

«КГИОП не может понять смысл предъявляемых претензий, поскольку не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий, и это уже много лет подчеркивает, в том числе в СМИ», — указали в комитете.

Что касается «выдачи заключений о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия», в ведомстве пояснили, что расположение или нерасположение того или иного здания в зоне охраны определяется не заключением КГИОП, а открытыми данными в законе 820-7.

«Это легко проверить. Заключение КГИОП о соответствии проектных решений режиму зон охраны не дает права что-либо демонтировать, на это также существуют уполномоченные органы», — подчеркнули в пресс-службе комитета.

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