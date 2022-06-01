Уфа, , 09:56 — REGNUM 68 социальных объектов намерены построить в 2022 году в сельской местности в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Лето. Башкирия © ИА REGNUM

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Сообщается, что 31 мая в Казани глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Участники совещания отметили, что сельские территории являются важнейшим ресурсом, поэтому государство уделяет особое внимание развитию этих территорий и повышению качества жизни селян.

Отмечается, что в Башкирии в сельской местности проживают 1,46 млн человек. В республике успешно реализуют программу комплексного развития сельских территорий. Так, в 2022 году в регионе планируют реализовать 40 проектов благоустройства сельских территорий, построить 68 социальных объектов на общую сумму 2,26 млрд рублей, также планируются выплаты субсидий семьям на улучшение жилищных условий.

Сообщается, что в прошлом году банки выдали около трех тысяч льготных кредитов на сумму 5,7 млрд рублей.