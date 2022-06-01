Владикавказ, 1 июня 2022, 09:52 — REGNUM Северной Осетии выделили более 1 млрд рублей на реконструкцию центра пульмонологической помощи. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 1 июня в пресс-службе правительства РФ.
Здание, в котором размещается медицинское учреждение, построено в 1900 году. Оно давно уже не отвечает современным требованиям и требует реконструкции. Ремонтные работы по укреплению ветхих сооружений, а также строительство нового корпуса будут проведены на федеральные средства в течение двух лет.
Напомним, поручение правительству РФ выделить денежные средства на решение вопроса о строительстве центра пульмонологии в Северной Осетии отдал президент РФ Владимир Путин.