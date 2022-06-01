Владикавказ, 1 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Северной Осетии выделили более 1 млрд рублей на реконструкцию центра пульмонологической помощи. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 1 июня в пресс-службе правительства РФ.

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Здание, в котором размещается медицинское учреждение, построено в 1900 году. Оно давно уже не отвечает современным требованиям и требует реконструкции. Ремонтные работы по укреплению ветхих сооружений, а также строительство нового корпуса будут проведены на федеральные средства в течение двух лет.

«Реконструкция центра, которую намечено провести в 2023–2024 годах, предполагает укрепление ветхих сооружений, строительство нового корпуса и его оснащение новым оборудованием. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, поручение правительству РФ выделить денежные средства на решение вопроса о строительстве центра пульмонологии в Северной Осетии отдал президент РФ Владимир Путин.