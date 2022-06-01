Пенза, 1 июня 2022, 09:52 — REGNUM В Пензе устанавливают личность злоумышленника, который от имени сотрудника службы безопасности банка выманил у 35-летней женщины более 800 тыс. рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Телефонный мошенник
Телефонный мошенник

По словам пострадавшей, ей на телефон позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что кто-то пытается похитить деньги с банковской карты женщины. Для блокировки операции следует перевести все средства на «безопасный счет». Женщина оформила кредит на 481 тыс. рублей, а затем пришла в отделении банка, где оформила еще один займ в размере 340 тыс. рублей. Полученную наличность горожанка перечислила на два счета, предоставленные злоумышленником. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников. В полиции пострадавшая пояснила, что знала о подобных способах обмана.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Городищенского района Пензенской области оформила кредит на сумму 400 тыс. рублей и перечислила все на 11 абонентских номеров сотовых телефонов мошенников.

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