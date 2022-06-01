Пенза, 1 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Пензе устанавливают личность злоумышленника, который от имени сотрудника службы безопасности банка выманил у 35-летней женщины более 800 тыс. рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Телефонный мошенник

По словам пострадавшей, ей на телефон позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что кто-то пытается похитить деньги с банковской карты женщины. Для блокировки операции следует перевести все средства на «безопасный счет». Женщина оформила кредит на 481 тыс. рублей, а затем пришла в отделении банка, где оформила еще один займ в размере 340 тыс. рублей. Полученную наличность горожанка перечислила на два счета, предоставленные злоумышленником. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников. В полиции пострадавшая пояснила, что знала о подобных способах обмана.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Городищенского района Пензенской области оформила кредит на сумму 400 тыс. рублей и перечислила все на 11 абонентских номеров сотовых телефонов мошенников.

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