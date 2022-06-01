Воронеж, , 09:51 — REGNUM Пожилого пешехода сбил водитель на ГАЗели в центре Воронежа 31 мая, от травм пенсионер скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП

По предварительным данным, около 22:50 на улице Плехановской водитель автомобиля ГАЗ-2824 сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пешеход, мужчина 83 лет, от травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Полиция начала проверку.

За последние сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 131 ДТП, в авариях погибли два человека, восемь получили травмы.