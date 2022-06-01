Баку, 1 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана были обстреляны с армянской стороны. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным ведомства, обстрелы происходили в течение прошлой ночи. Стрельба якобы велась из стрелкового оружия возле населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Агдам Товузского района Азербайджана.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее МИД Армении обвинил Азербайджан в нарушении 28 мая режима перемирия на границе, из-за чего погиб армянский военнослужащий. В азербайджанском МИД опровергли обвинения в нарушении режима прекращения огня.