Рязань, 1 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Дополнительные 46,1 млн рублей на расчистку реки Солотча получит Рязанская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе правительства региона.

olechka Мещера

Средства из федерального бюджета поступят в 2023 году.

«Солотча — украшение Мещёры, популярное место отдыха горожан и точка притяжения туристов. Его необходимо привести в порядок, благоустроить, расчистить русло реки. Сообщения на эту тему часто появляются в публичном поле», — отметил врио губернатора Павел Малков.

В 2022 году на расчистку русла Солотчи регион получит 69,8 млн рублей.