Баку, 1 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана были обстреляны на границе с Арменией. Об этом заявили в азербайджанском министерстве обороны 1 июня.

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Уточняется, что обстрелы велись с вечера 31 мая в ночь на 1 июня подразделения армянских вооружённых сил с позиций в направлении населённых пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района.

«Подразделения армянских вооружённых сил […] из стрелкового оружия подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населённых пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района», — говорится в сообщении на сайте минобороны.

В ведомстве добавили, что азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры». Информации о пострадавших нет.

Добавим, что в Ереван эту информацию назвали несоответствующей действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в минобороны Армении заявили, что военные Азербайджана открыли огонь по позициям вооружённых сил Армении на юго-восточном направлении границы. Обстрел вёлся из огнестрельного оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок. В результате этого был ранен рядовой армянских ВС.