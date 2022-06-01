Ярославль, 1 июня 2022, 09:48 — REGNUM АО «Яргорэлектротранс» не выполнил в 2021 году план по перевозке пассажиров. Об этом сообщает муниципалитет Ярославля по итогам заседания совета директоров предприятия, на котором обсудили финансово-хозяйственную деятельность в прошлом году.
Судя по всему, отток льготников обусловлен транспортной реформой, которая началась в 2021 году. До реформы пассажиры не могли воспользоваться льготой на маршрутках, следовательно, выбирали муниципальный транспорт, к которому относятся трамваи и троллейбусы. После реформы льготы стали действовать во всех видах городского транспорта, и у пассажиров появился выбор.
Рост числа пассажиров по сравнению с 2020-м годом, вероятнее всего, объясняется жёсткими коронавирусными ограничениями в позапрошлом году, а также возобновлением движения по Тутаевскому шоссе, которое ранее было закрыто из-за ремонта.
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