Владивосток, , 09:51 — REGNUM В акваторию залива Петра Великого во Владивостоке выпустили более 10 тыс. особей мальков камчатского краба. Научный проект позволит пополнить промышленный запас любимого приморцами деликатеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Вылов краба

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Выпуск мальков организован в рамках совместного научного проекта компанией «Антей» и научным центром морской биологии имени ДВО РАН. Мальков вырастили на полевой экспериментальной базе «Восток» в Ливадии. Вес общей экспериментальной партии из 10 тыс. особей — всего 40 граммов, но уже через несколько лет один такой краб достигнет 2-3 кг.

Сегодня официально промысел камчатского краба в Приморской подзоне запрещен — ресурсы истощились. Это означает, что в ближайшие годы искусственно выращенные мальки будут воссоздавать новую популяцию камчатского краба.

«Разработка уникальной методики для получения молоди краба с последующим выпуском в естественную среду позволит пополнить промышленный запас ценного водного биологического ресурса в подзоне Приморья», — пояснил руководитель агентства по рыболовству края Валерий Корко.

Как сообщало ИА REGNUM, новость о том, что добытчики краба будут вынуждены в условиях санкций временно приостановить деятельность, вызвала бурю эмоций у жителей Сахалина. Некоторые уверены, что краба станет больше по доступной цене на российском рынке, другие предполагают, что отечественный морепродукт продолжит поступать в США и Европу, но уже через другие страны.