Москва, , 09:48 — REGNUM Самое большое количество детей-сирот, которые не получили положенное им жилье, насчитывается в Иркутской (10,8 тыс.), Кемеровской областях (9,3 тыс.), и в Забайкальском крае (6,8 тыс.). Об этом сегодня, 1 июня, заявила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко, передают РИА Нововсти.

Помощь детям сиротам Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также наиболее число не получивших жильё детей-сирот зафиксировано в таких регионах России как Краснодарский край (6,6 тыс.), Омская область (6,5 тыс.) и Свердловская область (6,5 тыс.).

По словам Леоненко, следственными органами в 2021 году в 66 регионах РФ зарегистрировано 628 заявлений о преступных нарушениях жилищных прав детей-сирот. Сейчас СК ведёт работа по проекту, позволяющему регистрировать детей-сирот по адресам местных администраций.

ИА REGNUM сообщало ранее, в России число детей-сирот в 2021 году уменьшилось на 6%.

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