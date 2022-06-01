Москва, 1 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Россия и Китай намерены существенно нарастить использование национальных валют в двусторонних расчётах. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Иван Шилов ИА REGNUM Юань и рубль

Он отметил, что на долю рубля и юаня приходится уже четвёртая часть товарооборота двух стран. При этом Россия и Китай находятся в условиях, когда валюты США и Евросоюза превращены в инструмент шантажа.

«Мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчётах между нашими государствами», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что экономические связи России и Китая будут укрепляться с большей скоростью, так как Запад занял «позицию диктатора».

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