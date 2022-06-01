Донецк, , 09:47 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 51 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 299 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120, 82 и 60 мм, РПГ/СПГ и стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Петровский, Куйбышевский, Киевский районы), Макеевка, Горловка, Железная Балка, Михайловка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Доломитное, Александровка, Минеральное, Еленовка и Ясиноватая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка.