Аксай, Ростовская область, , 09:46 — REGNUM В Аксае Ростовской области утром 1 июня в результате массового ДТП с автобусом пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о дорожном происшествии на улице Гулаева в полицию поступило в 7:10 мск. Предположительно, водитель автобуса Scania, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию до стоящих впереди автомобилей Lada Largus, Mazda 626, BMW X3, Lada Vesta, Renault Logan, Nissan Almera, Hyundai Creta и ВАЗ-2110. В результате ДТП, по предварительным данным, травмы получил пассажир автомобиля Lada Largus. В автобусе пассажиров не было.

На месте ДТП ещё работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.