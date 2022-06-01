Калуга, 1 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Калужской области проживают 188 тыс. несовершеннолетних. По суммарному коэффициенту рождаемости регион по итогам 2021 года занял третье место в Центральном федеральном округе. Об этом 1 июня шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши и Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой

В области для поддержки семей с детьми выплачивается 20 видов пособий. Только на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет будет направлено 2,8 млрд рублей.

В 2021 году аппаратом Уполномоченного было принято 3,5 тысячи обращений по защите прав и интересов несовершеннолетних. Они чаще всего касались семейных отношений, образовательной сферы и обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все обращения были рассмотрены, оказана помощь. На особом контроле находится борьба с неплательщиками алиментов. Много внимания в настоящее время уделяется обеспечению безопасности детства — от профилактики травматизма до защиты половой неприкосновенности.

Говоря о поддержке института семьи, детский омбудсмен рассказала губернатору об инициативе Совета многодетных семей области по организации чествования не только супругов, которые прожили в браке долгие годы, но и тех семей, которые имеют небольшой, но успешный опыт совместной жизни.