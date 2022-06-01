Владикавказ, 1 июня 2022, 09:41 — REGNUM В Северной Осетии планируют увеличить доплаты спасателям. Ежемесячно они будут получать прибавку к зарплате при наличии определенных условий. Одно из них — 15-летний стаж работы по профессии. Законопроект о доплатах спасателям рассмотрен в первом чтении депутатами парламента, пишет портал «15-й Регион».
При этом необходимо, чтобы возраст получателей региональной доплаты был не менее 40 лет. Кроме того, десять лет по профессии спасатели должны отработать на территории республики.