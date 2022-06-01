Владикавказ, , 09:41 — REGNUM В Северной Осетии планируют увеличить доплаты спасателям. Ежемесячно они будут получать прибавку к зарплате при наличии определенных условий. Одно из них — 15-летний стаж работы по профессии. Законопроект о доплатах спасателям рассмотрен в первом чтении депутатами парламента, пишет портал «15-й Регион».

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При этом необходимо, чтобы возраст получателей региональной доплаты был не менее 40 лет. Кроме того, десять лет по профессии спасатели должны отработать на территории республики.

«Достигшим возраста 40 лет и принимавшим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ, при наличии стажа работы в профессиональных аварийно-спасательных службах не менее 15 лет, десять из которых — на территории республики, предоставляется право на получение ежемесячных денежных выплат в размере 200% фиксированной уплаты размера страховой пенсии по старости», — цитирует портал первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Северной Осетии Николая Иванова.