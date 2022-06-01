Тверь, 1 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Жительнице Тверской области предъявлено обвинение в убийстве грудной дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Обвинение 25-летней женщине предъявлено по статье об убийстве малолетнего. Параллельно в. суд внесено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

По версии следствия, 30 мая женщина, находясь в квартире в посёлке Калашниково, раздражённая плачем двухмесячной дочери, взяла девочку из кроватки и ударила головой о борт кровати, а затем — кулаком по спине. От травм девочка скончалась.

В СК пояснили, что при первоначальном выезде следственно-оперативной группы на место происшествия криминальный характер смерти ребёнка установлен не был. Гематомы на теле двухмесячной девочки её мать объяснила случайностью.

« Однако оперативно проведенным в тот же день судебно-медицинским исследованием тела девочки было установлено наличие тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть», — уточнили в следственных органах.

В рамках дела назначены судебно-медицинская и амбулаторная комплексная судебно-психиатрическая экспертизы. Также будет дана оценка работе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.