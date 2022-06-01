Благовещенск, , 09:43 — REGNUM Дети из Амурской области, родители которых погибли или стали инвалидами во время спецоперации в защиту республик Донбасса, получат право на бесплатное обучение и приоритетный приём в образовательные учреждения. Эти льготы прописаны в региональном законе, принятом 30 мая, сообщило ИА Amur. Life.

Дети

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Таким амурчанам государство также оплатит обучение в высших и среднеспециальных учебных учреждениях. Дети участников спецоперации, которые погибли или получили инвалидность 1 степени, получат право на бесплатный проезд в транспорте, питание в учреждениях образования и путёвки в детские лагеря за счёт государства.

Деньги на эти цели будут выделяться из бюджета Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин во время своей речи на параде Победы в Москве заявил, что государство окажет особую поддержку семьям погибших и раненных в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины российских военных.