Донецк, 1 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 1 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что обстрелы обоих указанных районов со стороны вооружённых украинских формирований были зафиксированы в 09:00 (совпадет с мск) и в ходе них по Петровскому району было выпущено три снаряда калибра 122 мм, а по Куйбышевскому — 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённые пункты Гольмовский и Пантелеймоновка, а также город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) были утром 1 июня обстреляны киевскими боевиками.