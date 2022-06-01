Донецк, , 09:38 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

В представительстве рассказали, что очередная атака украинских боевиков зафиксирована в 9:22. Артиллеристы открыли огонь по Ясиноватой с позиций в Авдеевке. Всего выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк из «Града».