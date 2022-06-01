Хасанский район, Приморский край, , 09:37 — REGNUM В День защиты детей в Славянке Хасанского района открыли один из крупнейших спортивных объектов Приморья — спортивно-культурный центр «Олимп», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

В спортзале

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«Без сомнения, новый спортивно-культурный комплекс быстро станет центром притяжения, в нем будут заниматься дети и взрослые, проводиться различные соревнования, выступления творческих коллективов и концерты», — сказал министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Центр построили на средства единой дальневосточной субсидии, из федерального бюджета выделено почти 435 млн рублей, более 12 млн из краевого, более 5 млн — из муниципального.

В современном трехэтажном здании из стекла и бетона разместятся детский оздоровительно-образовательный спортивный центр, детская школа искусств и центр детского творчества, в которых будут бесплатно заниматься более тысячи ребят.

Уже работают секции волейбола, баскетбола, настольного тенниса, дартса, бадминтона, футбола, самбо. В ближайшее время к ним добавятся шахматы, легкая атлетика, кудо, бокс, каратэ, рукопашный бой, фитнес, йога.

Для занятий тяжелой атлетикой будет оборудован тренажерный зал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алдане, Якутске и посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии в 2022 году достроят физкультурно-оздоровительные комплексы.