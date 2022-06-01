Пхеньян, 1 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Москва предложила Северной Корее поставки российских вакцин против COVID-19, а также лекарств и тест-систем. Об этом 1 июня заявили в посольстве РФ в КНДР.

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«Хотя корейские власти по поводу содействия в преодолении эпидемии коронавируса к российской стороне не обращались, мы по своей инициативе предложили коллегам поставить сюда вакцины, лекарства и тест-системы, командировать специалистов», — сообщили РИА Новости в посольстве.

В дипведомстве добавили, что пока реакции со стороны властей КНДР на данное предложение не было.