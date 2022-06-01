Донецк, 1 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Населённые пункты Гольмовский и Пантелеймоновка, а также город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) были утром 1 июня обстреляны киевскими боевиками. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрелы Гольмовского и Пантелеймоновки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:50 (совпадает с мск) и в ходе них по населённым пункта было выпущено шесть и пять снарядов калибра 122 мм соответственно.

Также указывается, что в 08:58 вооружённые украинские формирования выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало, ИА REGNUM ранее стало известно, что город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов.