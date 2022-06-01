Тирасполь, , 09:34 — REGNUM Власти Молдавии согласились пропустить 31 мая в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) грузовики с лекарствами, которые удерживали на границе в течение двух месяцев. О этом на телеканале «Первый Приднестровский» сообщил представитель МИД ПМР Дмитрий Паламарчук.

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«Потребовалось очень много времени для того, чтобы добиться импорта этого товара. С самого начала приднестровская сторона не сомневалась в эффективности и безопасности этих лекарств. Сейчас молдавская сторона своим решением фактически подтвердила, что он безопасен и эффективен», — сказал Паламарчук.

Он отметил, молдавская сторона «тянула» с пропуском груза, что взывает удивление. Это стало причиной дефицита ряда лекарств в Приднестровье.

Напомним, после начала спецоперации по денацификации Украины киевский режим закрыл границу с ПМР, оборвав торговые связи. Весь импорт в Приднестровье теперь поступает через Молдавию, чем пытается пользоваться Кишинёв, устраивая бюрократические проволочки на границе.

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