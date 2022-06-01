Самара, 1 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Более 880 млн рублей намерены направить в 2022 году из федерального бюджета в Самарскую область на реализацию программ по развитию сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Денис Абрамов ИА REGNUM Село Садовое Ставропольского края

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Данный вопрос рассматривался в Казани на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа, которое провел секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В совещании принял участие глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарский губернатор сообщил, что Самарская область является высоко урбанизированным регионом, поскольку 80% населения — это жители городов. При этом Самара и Тольятти формируют самую крупную нестоличную агломерацию в России. Пятая часть населения области проживает в 284 сельских поселениях.

«Труженики села вносят большой вклад в экономику региона, и именно жители села во многом обеспечивают продовольственную безопасность», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что в 2022 году из средств федерального бюджета на реализацию программ по развитию сельских территорий в Самарскую область намерены направить более 880 млн рублей.

Отмечается, что в 2021 году 483 местных жителя смогли на выгодных условиях получить сельскую льготную ипотеку, 19 семей получили социальные выплаты на возведение и покупку жилья. Введено в эксплуатацию 29 км водоводов и 11,6 км газопроводов. Были благоустроены 268 общественных пространства.

По информации пресс-службы, в Самарской области активно внедряется целевое обучение по специальностям сельскохозяйственной отрасли (договоры заключили 79 человек). В области продолжают ремонтировать и строить детские сады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения культуры.