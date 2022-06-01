Исламабад, 1 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Власти Пакистана готовы рассмотреть приобретение российской нефти по более низким ценам. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил министр финансов и доходов страны Мифтах Исмаил.

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При этом он уточнил, что для этого соответствующее предложение должно поступить от России. Еще одним условием является отсутствие вторичных санкций, пишет газета Express Tribune.

«Если Россия предложит нам нефть по более низкой стоимости, и если Пакистан не окажется под санкциями за приобретение российской нефти, то, конечно, мы рассмотрим это», — отметил пакистанский министр.

Он также добивал, что Россия пока не предлагала Исламабаду покупать нефть, и из-за санкций Пакистану делать это «очень трудно». Мифтах Исмаил сообщил, что правительство Пакистана направило России письмо с просьбой продать свою нефть Исламабаду, но российские власти так и не ответили на это письмо.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия заявила, что продолжит импортировать нефть из разных стран, включая Россию. По словам министра нефти и природного газа страны Хардипа Сингха Пури, главным критерием для этого останутся собственные интересы страны.

Также о намерении закупать у России газ и нефть ранее заявили власти Афганистана.

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