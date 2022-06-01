Адамовский район, Оренбургская область, 1 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Глава Адамовского района Оренбургской области Вячеслав Новиков ушёл в отставку. Сегодня, 1 июня, райсовет депутатов одобрил сложение полномочий главы муниципального образования, сообщают СМИ.

Отставка

Новиков подавал заявление на увольнение с формулировкой «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности главы Адамовского района назначен первый заместитель главы — руководитель аппарата — начальник организационно-правового отдела администрации Сергей Логвинов.

Добавим, Вячеслав Новиков руководил муниципальным образованиям с 2015 года. В 2020 году он был переизбран на новый срок.