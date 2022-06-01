Донецк, 1 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Житель города Макеевка в Донецкой Народной Республике получил ранение при обстреле украинских войск. Об этом 1 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В результате украинского обстрела в Макеевке ранен мирный житель, рассказали в штабе. Инцидент произошёл на улице Растрелли.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли город Макеевка утром 1 июня.