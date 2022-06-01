Шебекинский район, Белгородская область, , 09:42 — REGNUM На поборы при госпитализации в больницу пожаловалась жительница региона министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.

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Глава минздрава 31 мая принял участие во встрече губернатора Вячеслава Гладкова с жителями Шебекинского района. Одна из женщин рассказала Андрею Иконникову, что при госпитализации в медучреждение ей пришлось несколько раз покупать лекарства и расходные материалы, сохранились подтверждающие документы.

«Удивился — это ещё ничего не сказать. Только на этот год на лекарственное обеспечение медицинских организаций выделено семь (!) миллиардов рублей. И уже в первом полугодии возникают такие ситуации. По этому случаю обязательно проведём проверку», — написал глава минздрава в своих соцсетях.

Министр просит пациентов, которые столкнулись с такой ситуацией, прислать ему в личные сообщения чеки и пообещал разобрать каждый случай.