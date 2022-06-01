Шебекинский район, Белгородская область, 1 июня 2022, 09:42 — REGNUM На поборы при госпитализации в больницу пожаловалась жительница региона министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.
Глава минздрава 31 мая принял участие во встрече губернатора Вячеслава Гладкова с жителями Шебекинского района. Одна из женщин рассказала Андрею Иконникову, что при госпитализации в медучреждение ей пришлось несколько раз покупать лекарства и расходные материалы, сохранились подтверждающие документы.
Министр просит пациентов, которые столкнулись с такой ситуацией, прислать ему в личные сообщения чеки и пообещал разобрать каждый случай.