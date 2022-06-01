Кемерово, , 09:33 — REGNUM На территории кемеровского музея-заповедника «Красная Горка» 3 июня состоится благотворительный фестиваль «Казачий бал». В этом году он пройдёт уже в 12-й раз, сообщили в мэрии Кемерова.

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В мероприятии будут участвовать казачьи коллективы Кузбасса, творческие народные и фольклорные ансамбли учреждений культуры и представители национальных общественных организаций. Под открытым небом пройдут концерты и развлекательные мероприятия. Гостей праздника познакомят с традициями, костюмами и творчеством казаков. Они увидят мастеров фланкировки (искусного владения шашкой), смогут покататься на лошадях, а также поучаствовать в играх и состязаниях.

Цель фестиваля — возрождение, развитие и сохранение традиционной казачьей культуры и музыкально-песенного творчества, а также расширение межнационального и культурного сотрудничества.